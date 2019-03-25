25 марта. Mossovetinfo.ru – Ежегодный парад трамваев пройдет в Москве 20 апреля, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



В этом году парад будет приурочен к 120-летию открытия движения трамваев в Москве.



В параде примут участие 18 вагонов. В этом году впервые будет представлен довоенный прицепной вагон серии «С», который был восстановлен на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе Мосгортранса. Также впервые в параде примут участие два вагона «Татра Т3» - трехдверный пассажирский вагон и поливомоечный.



Парад стартует в 11:00 от Шаболовки и пройдет по Серпуховскому Валу, Даниловскому Валу, Дубининской и Новокузнецкой улицам, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам. Завершится парад на Чистопрудном бульваре, где с 12 до 15:00 пройдет выставка трамваев. Посетители смогут зайти в салон трамваев-экспонатов, сделать фото. Кроме того, пройдут викторины и конкурсы, выступления музыкантов и артистов в исторических костюмах.