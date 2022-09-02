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Город (Москва и область)     02.09.2022 10:48

Федеральные и частные клиники Москвы могут автоматически сообщать в школы о болезни ребенка

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Теги:  школы  клиники  справки  цифровизация 

1 сентября. Mossovetinfo.ru — Федеральные и частные клиники Москвы теперь могут автоматически передавать в школы информацию о болезни ребенка, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Справки о болезни ребенка и освобождении его от занятий физкультурой будут передаваться в электронный журнал учителя.

«На сегодня к началу учебного года 35 частных и федеральных медучреждений уже начали оформлять справки в цифровом виде», - рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Ранее родители должны были самостоятельно передавать информацию о болезни ребенка в школу, а затем принести в образовательное учреждение бумажную справку.

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Теги: 
школы  клиники  справки  цифровизация 

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