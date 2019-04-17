17 апреля. Mossovetinfo.ru – Фестиваль детских технопарков пройдет на ВДНХ 19 и 20 апреля, сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.



Фестиваль пройдет на площадке образовательного центра Техноград. Участники покажут свои проекты в различных сферах – от роботехники до благоустройства города и от лазерных до космических технологий.



Также в рамках фестиваля пройдут викторины и конкурсы, будет отдельная программа для тех, кто ничего не слышал про детские технопарки, кроме того, все гости фестиваля смогут посетить концерт с участием группы PIZZA.