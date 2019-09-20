19 сентября. Mossovetinfo.ru – Фестиваль «Круг света» стартует в Москве в пятницу, 20 сентября на девяти городских площадках.
В 2019 году впервые будут задействованы для фестиваля площадки возле Политехнического музея, в парке «Останкино» и на проспекте Академика Сахарова.
Также фестивальными площадками снова станут Гребной канал, Театральная площадь, Музей Победы на Поклонной горе, музей-заповедник «Коломенское», концертный зал «Arbat Hal», центр Digital October.
В рамках фестиваля специалисты в области аудиовизуального искусства на время преобразят облик города. Зрители увидят красочные светомузыкальные шоу с использованием лазеров, пиротехники, огня и света.
Фестиваль «Круг света» пройдет с 20 по 24 сентября.
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