11 марта. Mossovetinfo.ru – Фестиваль «Московская Масленица» посетили почти 5 миллионов человек. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



Фестиваль проходил с 1 по 10 марта на 24 площадках по всему городу.