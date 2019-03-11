11 марта. Mossovetinfo.ru – Фестиваль «Московская Масленица» посетили почти 5 миллионов человек. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Фестиваль проходил с 1 по 10 марта на 24 площадках по всему городу.
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