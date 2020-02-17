17 февраля. Mossovetinfo.ru – Традиционный фестиваль «Московская Масленница» пройдет с 21 февраля по 1 марта на 29 площадках в разных районах города, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Традиционные фестивальные площадки будут работать в течение всего фестиваля, а в последние три дня с 28 февраля по 1 марта фестивальные площадки откроются также и в столичных парках.
«Москвичи и туристы смогут попробовать десятки видов блинов, приготовленных по традиционным и современным рецептам. В культурной программе выступления творческих коллективов и знакомство со старинными ремеслами. Например, на фестивале будут работать ямская станция XIX века, кузнечная и столярная мастерские», - рассказала Сергунина.
Сообщается, что площадки фестиваля будут тематическими по принципу: «один адрес – одна главная тема». Гости фестиваля на различных площадках узнают о секретах кузнечного, гончарного и ювелирного дела на Руси, смогут узнать секреты литья и чеканки, рыболовного дела, узнать о ремеслах дубильщика, кожемяки, трактирщика, ямщика, познакомится с секретами средневекового изготовления одежды.
Также на фестивале пройдут кулинарные мастер-классы и фуд-шоу, исторические реконструкции, выступления творческих коллективов.
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