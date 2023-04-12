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Город (Москва и область)
16.04.2023, 09:20
Фестиваль «Пасхальный дар» проходит в Москве в восьмой раз - Программа
16 апреля, Mossovetinfo.ru - Фестиваль «Пасхальный дар» проходит в Москве в восьмой раз. До 23 апреля различные меропри...
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Город (Москва и область)
13.04.2023, 08:53
Легендарный универмаг "Елисеевский" может стать фудхоллом
13 апреля. Mossovetinfo.ru - Один из старейших универмагов Москвы — «Елисеевский» на Тверской улице может выкупить Real...
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Город (Москва и область)
12.04.2023, 13:18
Температуру в системе отопления Москвы понизили до минимума
12 апреля, Mossovetinfo.ru - До минимума снижена температуру в системе отопления в Москве в связи с установлением благ...