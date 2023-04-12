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Город (Москва и область)     16.04.2023 09:20

Фестиваль «Пасхальный дар» проходит в Москве в восьмой раз - Программа

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Теги:  фестиваль  Пасхальный дар  Москва 

16 апреля, Mossovetinfo.ru - Фестиваль «Пасхальный дар» проходит в Москве в восьмой раз. До 23 апреля различные мероприятия будут организованы на 25 площадках. Гости смогут поучаствовать в мастер-классах, добрых уроках, лекториях, сборах подарков для подопечных фондов, выставках и и спортивных активностях, купить сувениры, попробовать угощения и познакомиться с работой благотворительных фондов.

Подробную программу фестиваля «Пасхальный дар» можно посмотреть на сайте фестиваля.

Адресная программа (схема) фестиваля «Пасхальный дар» в 2023 году, расположенная ниже, - увеличивается при нажатии.


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Карта места

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Теги: 
фестиваль  Пасхальный дар  Москва 

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