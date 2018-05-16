16 мая. Mossovetinfo.ru – Гастрономический фестиваль «Рыбная неделя» пройдет на 7 площадках в разных районах Москвы, сообщили ИА Моссовет в оргкомитете цикла уличных фестивалей «Московские сезоны».



Фестиваль пройдет в столице в четвертый раз. В нем примут участие 40 предприятий из 10 регионов России. 140 торговых точек и ресторанов откроются на площади Революции, на пространстве между площадью Революции и Манежной площадью, на Кузнецком Мосту (возле ЦУМа), Тверской площади, в Климентовском переулке, на Профсоюзной улице, площади Юности в Зеленограде. На торговых прилавках фестиваля посетители смогут приобрести более 100 видов российской рыбы и морепродуктов. Кроме того, на всех площадках можно будет попробовать различные блюда из рыбы.



Также в рамках фестиваля пройдут различные квесты на морскую тематику, мастер-классы по приготовлению рыбных блюд, джазовые концерты и лекции. Отдельные мероприятия приготовлены для самых маленьких посетителей фестиваля.