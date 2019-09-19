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Город (Москва и область)     19.09.2019 08:49

Фестиваль скорой помощи пройдет в Сокольниках 21 сентября

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Теги:  скорая помощь  фестивали  парки  Сокольники 

19 сентября, Mossovetinfo.ru – Фестиваль «100 спасаем жизни» пройдет в парке Сокольники в субботу 21 сентября, сообщается на портале mos.ru.

Фестиваль будет посвящен юбилею Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова.

В рамках фестиваля пройдут обучающие мастер-классы, на которых врачи скорой помощи расскажут о сердечно-легочной реанимации, оказании первой помощи при травмах и кровотечениях, при падении с высоты и при ДТП. С помощью игровой инсталляции «Диспетчерская» все желающие смогут попробовать себя в роли диспетчера скорой помощи. Также пройдут лекции по профилактике болезней.

Посетители фестиваля смогут также увидеть выставку автомобилей медицинских служб, где будет представлена как современная техника, так и ретроавтомобили, а также посетить фотовыставку «100 лет московской скорой», которая расскажет об истории скорой помощи в Москве.


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Карта места

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Теги: 
скорая помощь  фестивали  парки  Сокольники 

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