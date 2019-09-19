Другие материалы
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Город (Москва и область)
19.09.2019, 08:59
Реконструкцию эстрадной площадки «Певческое поле» завершили в пойме Яузы
19 сентября, Mossovetinfo.ru – в Южном Медведково завершились работы по реконструкции эстрадной площадки «Певческое поле», сообщается на портале mos.ru. Площадка была открыта более 10 лет на...
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Город (Москва и область)
19.09.2019, 08:49
Фестиваль скорой помощи пройдет в Сокольниках 21 сентября
19 сентября, Mossovetinfo.ru – Фестиваль «100 спасаем жизни» пройдет в парке Сокольники в субботу 21 сентября, сообщается на портале mos.ru. Фестиваль будет посвящен юбилею Станции скорой и н...
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Город (Москва и область)
19.09.2019, 08:33
Археологи обнаружили в центре Москвы белокаменное надгробие начала XVIII века
19 сентября, Mossovetinfo.ru – Белокаменную надгробную плиту первой трети XVIII века обнаружили археологи в районе улицы Остоженка, сообщается на портале mos.ru. По мнению археологов, плита б...