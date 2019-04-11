11 апреля. Mossovetinfo.ru – Фестиваль «Времена и эпохи» стал лауреатом престижно международной премии Global Eventex Awards-2019, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе аппарата мэра и правительства Москвы.



«Времена и эпохи» стал победителем в номинации «Фестиваль». Второе место в этой номинации получил еще один московский фестиваль: «Круг света».



«Приятно, что международное жюри отметило сразу два московских проекта – «Времена и Эпохи» и «Круг света». Они разные, каждый – со своей концепцией и программой, со своей историей становления. Объединяет их действительно высокий уровень подготовки, неизменный интерес публики и Москва, конечно. Не случайно наш город недавно назвали в числе лучших мегаполисов мира для фестивалей и массовых мероприятий», – заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.



Премия Global Eventex Awards была учреждена в 2009 году. Организаторы премии сравнивают ее с «Оскаром» или «Эммии» в событийной индустрии. В этом году на конкурс была подана 331 заявка из более чем 40 стран.



«Времена и эпохи» - фестиваль исторической реконструкции. Регулярно в рамках фестиваля реконструкторы воссоздают различные исторические эпохи: античность, Древнюю Русь, средневековье, наполеоновские войны, XIX век и другие. Первоначально фестиваль проходил в парке «Коломенское», а с 2017 года при поддержке правительства Москвы стал проходить сразу на нескольких городских площадках. В 2020 году фестиваль «Времена и эпохи» отпразднует свое десятилетие.