23 сентября. Mossovetinfo.ru – Гастрономический фестиваль «Золотая осень» пройдет в Москве с 3 по 13 ноября, сообщили ИА «Моссовет» в Оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».



Фестиваль пройдет на 1540 площадках, которые будут расположены как в центре города, так и в других районах.



В рамках фестиваля пройдут гастрономические шоу, выставки, выступления музыкантов, продуктовые ярмарки, творческие мастерские для детей. Ряд площадок будет отдан клубам исторической реконструкции.