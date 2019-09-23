23 сентября. Mossovetinfo.ru – Гастрономический фестиваль «Золотая осень» пройдет в Москве с 3 по 13 ноября, сообщили ИА «Моссовет» в Оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
Фестиваль пройдет на 1540 площадках, которые будут расположены как в центре города, так и в других районах.
В рамках фестиваля пройдут гастрономические шоу, выставки, выступления музыкантов, продуктовые ярмарки, творческие мастерские для детей. Ряд площадок будет отдан клубам исторической реконструкции.
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