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Город (Москва и область)     23.09.2019 10:05

Фестиваль «Золотая осень» пройдет в Москве с 4 по 13 октября

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Теги:  фестивали  Золотая осень 

23 сентября. Mossovetinfo.ru – Гастрономический фестиваль «Золотая осень» пройдет в Москве с 3 по 13 ноября, сообщили ИА «Моссовет» в Оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Фестиваль пройдет на 1540 площадках, которые будут расположены как в центре города, так и в других районах.

В рамках фестиваля пройдут гастрономические шоу, выставки, выступления музыкантов, продуктовые ярмарки, творческие мастерские для детей. Ряд площадок будет отдан клубам исторической реконструкции.


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Карта места

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Теги: 
фестивали  Золотая осень 

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