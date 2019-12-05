5 декабря. Mossovetinfo.ru – Бесплатные показы фильмов с участием Анастасии Вертинской пройдут в сети кинотеатров «Москино» с 18 по 22 декабря.



Ретроспектива приурочена к 75-летию актрисы, которое она отметит 19 декабря.



Зрители увидят фильмы «Случай с Полыниным», «Алые паруса», «Человек-амфибия», «Тень», «Гамлет», Преждевременный человек» и «Влюбенные».



Кинопоказы пройдут в кинотеатрах «Искра», «Полет», «Тула», «Сатурн», «Вымпел», «Юность» и «Спутник». Узнать расписание можно на официальном сайте «Москино».