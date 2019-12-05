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Город (Москва и область)     05.12.2019 08:51

Фильмы с участием Анастасии Вертинской бесплатно покажут в Москве с 18 по 22 декабря

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Теги:  кино  кинопоказы  Москино  Анастасия Вертинская  ретроспектива 

5 декабря. Mossovetinfo.ru – Бесплатные показы фильмов с участием Анастасии Вертинской пройдут в сети кинотеатров «Москино» с 18 по 22 декабря.

Ретроспектива приурочена к 75-летию актрисы, которое она отметит 19 декабря.

Зрители увидят фильмы «Случай с Полыниным», «Алые паруса», «Человек-амфибия», «Тень», «Гамлет», Преждевременный человек» и «Влюбенные».

Кинопоказы пройдут в кинотеатрах «Искра», «Полет», «Тула», «Сатурн», «Вымпел», «Юность» и «Спутник». Узнать расписание можно на официальном сайте «Москино».


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Карта места

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Теги: 
кино  кинопоказы  Москино  Анастасия Вертинская  ретроспектива 

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