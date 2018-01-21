21 января. Mossovetinfo.ru – Флагманские центры государственных услуг «Мои документы» откроются в каждом округе столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».



Первый такой центр открылся 15 января. Он расположен ТРЦ «Афимолл-Сити» на Пресненской набережной и предоставляет более 170 госуслуг.



В частности, можно в режиме реального времени получить информацию об имеющейся задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, а также сформировать квитанцию для оплаты задолженности.