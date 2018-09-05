5 сентября. Mossovetinfo.ru – Флигель купеческой усадьбы XIX века в Басманном районе Москвы будет отреставрировано по программе «1 рубль за квадратный метр», сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



Усадьба была построена в 1886 году по проекту архитектора Гамбурцева. В 1896 году усадьба была достроена архитектором Эрихсоном. Здание является памятником архитектуры.



В ходе реставрации здание планируется переоборудовать под медицинский центр. Право отреставрировать здание было разыграно на торгах. Итоговая цена составила 8,5 миллиона рублей. Новый владелец обязан в течение 5 лет провести ремонтно-реставрационные работы. В частности, необходимо отремонтировать стены и фасады здания, восстановить окна и двери, а также элементы декора. После окончания реставрационных работ, новый владелец получит право арендовать здание на 49 лет по ставке 1 рубль за квадратный метр в год.