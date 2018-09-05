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Город (Москва и область)     05.09.2018 10:21

Флигель усадьбы XIX века в Москве отреставрируют

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Теги:  памятники архитектуры  реставрация 

5 сентября. Mossovetinfo.ru – Флигель купеческой усадьбы XIX века в Басманном районе Москвы будет отреставрировано по программе «1 рубль за квадратный метр», сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

Усадьба была построена в 1886 году по проекту архитектора Гамбурцева. В 1896 году усадьба была достроена архитектором Эрихсоном. Здание является памятником архитектуры.

В ходе реставрации здание планируется переоборудовать под медицинский центр. Право отреставрировать здание было разыграно на торгах. Итоговая цена составила 8,5 миллиона рублей. Новый владелец обязан в течение 5 лет провести ремонтно-реставрационные работы. В частности, необходимо отремонтировать стены и фасады здания, восстановить окна и двери, а также элементы декора. После окончания реставрационных работ, новый владелец получит право арендовать здание на 49 лет по ставке 1 рубль за квадратный метр в год.


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Теги: 
памятники архитектуры  реставрация 

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