5 сентября. Mossovetinfo.ru – Флигель купеческой усадьбы XIX века в Басманном районе Москвы будет отреставрировано по программе «1 рубль за квадратный метр», сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.
Усадьба была построена в 1886 году по проекту архитектора Гамбурцева. В 1896 году усадьба была достроена архитектором Эрихсоном. Здание является памятником архитектуры.
В ходе реставрации здание планируется переоборудовать под медицинский центр. Право отреставрировать здание было разыграно на торгах. Итоговая цена составила 8,5 миллиона рублей. Новый владелец обязан в течение 5 лет провести ремонтно-реставрационные работы. В частности, необходимо отремонтировать стены и фасады здания, восстановить окна и двери, а также элементы декора. После окончания реставрационных работ, новый владелец получит право арендовать здание на 49 лет по ставке 1 рубль за квадратный метр в год.
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