25 марта. Mossovetinfo.ru – Фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба Народов» заработают после масштабной реставрации к концу апреля, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Фонтаны были созданы в 1954 году по проекту архитектора Константина Топуридзе. В октябре 2018 года началась первая, за все время службы, комплексная реставрация фонтанов. В ходе реставрации были заменены 3 километра водоводов и около 50 километров электрических проводов. Были отреставрированы позолоченные фигуры 16 девушек с фонтана «Дружба Народов» и чаша фонтана «Каменный цветок». На завершающем этапе реставрации будет восстановлена система архитектурной подсветки фонтанов.



Помимо двух крупнейших фонтанов на ВДНХ, были отреставрированы комплекс из 14 фонтанов на Центральной аллее и фонтан «Золотой колос», который до реставрации не работал почти 30 лет.