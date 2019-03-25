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Город (Москва и область)     25.03.2019 08:59

Фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба Народов» на ВДНХ откроют в конце апреля

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Теги:  ВДНХ  реставрация  фонтаны 

25 марта. Mossovetinfo.ru – Фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба Народов» заработают после масштабной реставрации к концу апреля, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Фонтаны были созданы в 1954 году по проекту архитектора Константина Топуридзе. В октябре 2018 года началась первая, за все время службы, комплексная реставрация фонтанов. В ходе реставрации были заменены 3 километра водоводов и около 50 километров электрических проводов. Были отреставрированы позолоченные фигуры 16 девушек с фонтана «Дружба Народов» и чаша фонтана «Каменный цветок». На завершающем этапе реставрации будет восстановлена система архитектурной подсветки фонтанов.

Помимо двух крупнейших фонтанов на ВДНХ, были отреставрированы комплекс из 14 фонтанов на Центральной аллее и фонтан «Золотой колос», который до реставрации не работал почти 30 лет.


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Карта места

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Теги: 
ВДНХ  реставрация  фонтаны 

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