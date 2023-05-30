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Город (Москва и область)
31.05.2023, 09:23
Функцию оплаты проезда в метро по биометрии подключили 12 тыс. человек с 2021 года
31 мая — Mossovetinfo.ru — Функцию оплаты проезда в метро по биометрии в приложении "Московский транспорт" подключил...
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Город (Москва и область)
30.05.2023, 08:27
30 мая Москва выпускает зеленые облигации
30 мая — Mossovetinfo.ru — Правительство Москвы с 30 мая начинает размещение зеленых облигаций для населения объемом ...
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Город (Москва и область)
30.05.2023, 07:59
На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников, работает ПВО — губернатор Подмосковья
30 мая — Mossovetinfo.ru — "Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — ...