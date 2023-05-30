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Город (Москва и область)     31.05.2023 09:23

Функцию оплаты проезда в метро по биометрии подключили 12 тыс. человек с 2021 года

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Теги:  биометрия  искусственный интеллект. ИИ  метро  проезд. оплата  подключение 

31 мая — Mossovetinfo.ru — Функцию оплаты проезда в метро по биометрии в приложении "Московский транспорт" подключили с 2021 года 12 тысяч человек, сообщается в Telegram-канале Дептранса. В ведомстве перечислили плюсы новой функции. Среди них безопасность, экономичность и экологичность.

"В чем ее плюсы:
безопасно — никто не сможет воспользоваться вашими данными;
экономно — не нужно стоять в очереди, чтобы купить билет
экологично — не тратится пластик на изготовление карты, не печатается чек", - отмечается в сообщении.

В сентябре 2021 года Дептранс сообщил, что тестирование системы оплаты проезда с помощью биометрических данных Face Pay запущено на всех линиях московского метро. Также сообщалось, что прорабатывается вопрос о запуске сервиса на МЦК, на МЦД и в наземном общественном транспорте. Тогда же, в сентябре 2021 года, — в ходе марафона "Новое знание". мэр Москвы Сергей Собянин сказал: "Мы думали, что никто не будет записывать, кому охота себя фотографировать, заводить в систему свои данные, привязывать банковский счет — это же с ума сойти. 15 тыс. за несколько недель записались. С 15 сентября мы удвоим количество станций, а с 15 октября сделаем по всем станциям метрополитена Москвы".

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Карта места

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Теги: 
биометрия  искусственный интеллект. ИИ  метро  проезд. оплата  подключение 

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