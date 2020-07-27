Другие материалы
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Город (Москва и область)
27.07.2020, 08:52
Фура перевернулась на Дмитровском шоссе утром 27 июля
27 июля. Mossovetinfo.ru – В Московской области на Дмитровском шоссе, утром в понедельник, 27 июля, перевернулась фура, сообщают пользователи соцсетей. В результате аварии на шоссе образовал...
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Город (Москва и область)
27.07.2020, 08:36
«Световое пианино» установили около станции метро «Улица 1905 года»
27 июля. Mossovetinfo.ru – Арт-объект «Световое пианино» установили на площади возле станции метро «Улица 1905 года», сообщается на портале mos.ru. Арт-объект состоит из двух лент с динамиче...
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Город (Москва и область)
27.07.2020, 08:11
В восьми московских парках открылись веревочные городки
27 июля. Mossovetinfo.ru – В восьми парках Москвы, открылись веревочные городки, которые могут посетить как взрослые, так и дети, сообщается на портале mos.ru. Посетителей ждут канатные лабир...