 
Актуальные темы:
Город (Москва и область)     20.05.2021 13:43

Гастроквартал «Депо Лесная» выиграл премию «Общественное признание».

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  гастроквартал  Депо Лесная  ЦАО  Тверской  Тверской район  премии 

20 мая. Mossovetinfo.ru — Гастроквартал «Депо Лесная» стал лауреатом ежегодной премии «Общественное признание» Центрального административного округа Москвы, сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-службе гастроквартала.

Премия «Общественное признание» ежегодно вручается префектурой ЦАО руководителям организаций, деятелям науки, культуры, образования, здравоохранения, жителям района, которые внесли значительный вклад в социальную жизнь Центрального административного округа. В этом году премия вручалась в 15-й раз.

Гастроквартал «Депо Лесная» стал лауреатом премии в категории «Социальная эффективность».

«Депо Лесная» - Lifstyle-квартал на территории бывшего трамвайно-троллейбусного парка в центре Москвы, в Тверском районе. Он объединяет рестораны, корнеры, досуговые центры. В состав гастроквартала входит фудмолл «Депо.Москва» в котором расположены 75 гастрономических корнеров и 60 лавок с фермерскими продуктами.

В фудмолле на регулярной основе проводят благотворительные акции, лекции, семинары, выставки, концерты, акции и сборы подарков. В январе 2021 года в фудмолле открылся пункт вакцинации от коронавируса.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
гастроквартал  Депо Лесная  ЦАО  Тверской  Тверской район  премии 

Возврат к списку

Лента новостей

14:06 Власть Вакцинация от коронавируса войдет в национальный календарь прививок - Мишустин

13:43 Город (Москва и область) Гастроквартал «Депо Лесная» выиграл премию «Общественное признание».

12:49 В мире Зеленский заявил о начале подготовки его встречи с Путиным

12:36 В России В 2022 году ЕГЭ вновь будет обязателен для всех выпускников 11-х классов школ

12:16 Город (Москва и область) Власти Москвы предложили ввести финансовую ответственность для граждан, не следящих за здоровьем

Актуальные материалы

15:36 В России Прививку от коронавируса в России сделали 21,5 миллиона человек

09:04 Город (Москва и область) В Москве начали отключать отопление

10:12 Власть Минтруд: делать длинными майские праздники на постоянной основе не планируется

12:39 Город (Москва и область) Станцию метро «Смоленская» планируется открыть после реконструкции в июне

11:44 Город (Москва и область) Две новые станции на будущем МЦД-4 откроют до конца 2021 года

13:19 Город (Москва и область) Самый длинный эскалатор в московском метро появится на станции БКЛ

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru