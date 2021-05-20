Гастроквартал «Депо Лесная» выиграл премию «Общественное признание».

20 мая. Mossovetinfo.ru — Гастроквартал «Депо Лесная» стал лауреатом ежегодной премии «Общественное признание» Центрального административного округа Москвы, сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-службе гастроквартала.



Премия «Общественное признание» ежегодно вручается префектурой ЦАО руководителям организаций, деятелям науки, культуры, образования, здравоохранения, жителям района, которые внесли значительный вклад в социальную жизнь Центрального административного округа. В этом году премия вручалась в 15-й раз.



Гастроквартал «Депо Лесная» стал лауреатом премии в категории «Социальная эффективность».



«Депо Лесная» - Lifstyle-квартал на территории бывшего трамвайно-троллейбусного парка в центре Москвы, в Тверском районе. Он объединяет рестораны, корнеры, досуговые центры. В состав гастроквартала входит фудмолл «Депо.Москва» в котором расположены 75 гастрономических корнеров и 60 лавок с фермерскими продуктами.



В фудмолле на регулярной основе проводят благотворительные акции, лекции, семинары, выставки, концерты, акции и сборы подарков. В январе 2021 года в фудмолле открылся пункт вакцинации от коронавируса.