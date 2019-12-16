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Город (Москва и область)     16.12.2019 13:26

ГАЗ и КАМАЗ в 2020 году поставят в Москву более 800 новых автобусов

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Теги:  автобусы  общественный транспорт  ГАЗ  КАМАЗ  поставки  закупки 

16 декабря. Mossovetinfo.ru – ГАЗ и КАМАЗ в 2020 году поставят в Москву 839 автобусов, сумма контрактов составит 12 миллиардов рублей, следует из данных портала госзакупок.

Согласно заключенным договорам, ГАЗ в период с 1 февраля по 31 мая 2020 года поставит в Москву 296 городских низкопольных автобусов особо большой вместимости, 16 автобусов большой вместимости и 1 автобус особо большой вместимости с кабиной инструктора.

КАМАЗ в период с 1 июля по 30 ноября 2020 года поставит в Москву 462 городских низкопольных автобуса большой вместимости, еще 25 таких автобусов с кабиной инструктора, а также 24 больших автобуса с автоматизированной системой мониторинга пассажиропотока, один из которых будет оборудован кабиной инструктора.

Согласно контрактам, поставщики также должны будут провести обучение водителей и ремонтного персонала особенностям ремонта и эксплуатации поставляемых автобусов.


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Теги: 
автобусы  общественный транспорт  ГАЗ  КАМАЗ  поставки  закупки 

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