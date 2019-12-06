Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     06.12.2019 08:42

Где могут получить бесплатные консультации предприниматели Москвы

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  бизнес  поддержка  консультации 

6 декабря. Mossovetinfo.ru – Московские предприниматели могут получить бесплатные консультации в 15 Центрах услуг для бизнеса (ЦУБ), которые открыты во всех округах Москвы, сообщается на портале mos.ru.

«Популярность этого вида поддержки у предпринимателей растет. Только с начала года предоставлено почти 115 тысяч консультаций, а их общее количество с 2012 года превысило 0,5 миллиона», рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Специалисты ЦУБ помогают бизнесменам в подготовке документов для регистрации, консультируют по вопросам налогового и бухгалтерского учета, законодательства, господдержки бизнеса.

Получить консультации столичные бизнесмены могут не только в Центрах услуг для бизнеса, но и по телефону, а также на сайте «Малый бизнес Москвы».


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
бизнес  поддержка  консультации 

Возврат к списку

Лента новостей

09:28 Происшествия По факту наезда на женщину с детьми в Зеленограде возбуждено уголовное дело

08:59 В мире США распространили санкции на 17 человек и 7 компаний из России

08:42 Город (Москва и область) Где могут получить бесплатные консультации предприниматели Москвы

08:27 Происшествия Сбой в движении поездов произошел утром 6 декабря на фиолетовой ветке метро

08:22 Город (Москва и область) Карту катков и лыжных трасс создали для участников «Московского долголетия»

Актуальные материалы

16:02 Город (Москва и область) Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Москве с 1 июля 2020 года

16:02 Город (Москва и область) Минимальный размер взноса за капремонт в Москве повысится с 1 января 2020 года

08:43 Другое Назван первый обладатель приза имени Льва Яшина

08:24 Власть Путин подписал закон о физлицах-иноагентах

17:52 Власть Сотрудникам транспортной безопасности разрешили использовать электрошокеры

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru