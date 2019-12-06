6 декабря. Mossovetinfo.ru – Московские предприниматели могут получить бесплатные консультации в 15 Центрах услуг для бизнеса (ЦУБ), которые открыты во всех округах Москвы, сообщается на портале mos.ru.



«Популярность этого вида поддержки у предпринимателей растет. Только с начала года предоставлено почти 115 тысяч консультаций, а их общее количество с 2012 года превысило 0,5 миллиона», рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.



Специалисты ЦУБ помогают бизнесменам в подготовке документов для регистрации, консультируют по вопросам налогового и бухгалтерского учета, законодательства, господдержки бизнеса.



Получить консультации столичные бизнесмены могут не только в Центрах услуг для бизнеса, но и по телефону, а также на сайте «Малый бизнес Москвы».