6 декабря. Mossovetinfo.ru – Московские предприниматели могут получить бесплатные консультации в 15 Центрах услуг для бизнеса (ЦУБ), которые открыты во всех округах Москвы, сообщается на портале mos.ru.
«Популярность этого вида поддержки у предпринимателей растет. Только с начала года предоставлено почти 115 тысяч консультаций, а их общее количество с 2012 года превысило 0,5 миллиона», рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Специалисты ЦУБ помогают бизнесменам в подготовке документов для регистрации, консультируют по вопросам налогового и бухгалтерского учета, законодательства, господдержки бизнеса.
Получить консультации столичные бизнесмены могут не только в Центрах услуг для бизнеса, но и по телефону, а также на сайте «Малый бизнес Москвы».
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