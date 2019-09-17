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Город (Москва и область)     17.09.2019 08:17

Где можно будет купить билеты на МЦД

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Теги:  МЦД  оплата проезда 

17 сентября, Mossovetinfo.ru – Оплатить проезд в поездах Московских центральных диаметров можно будет не только на станциях МЦД, но и в билетных автоматах станций метро и МЦК, сообщает портал mos.ru.

К открытию движения по первым маршрутам МЦД программное обеспечение будет обновлено в полутора тысячах билетных автоматов метро и МЦК. Это позволит пассажирам пересаживаться с МЦД на другие виды общественного транспорта, не приобретая дополнительные транспортные карты.

Ранее сообщалось, что на МЦД будет действовать три тарифные зоны, оплатить проезд можно будет картой «тройка», а также с помощью смартфонов и банковских карт с функцией бесконтактной оплаты.

Запуск первых двух маршрутов МЦД состоится в конце 2019 – начале 2020 года.


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Карта места

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Теги: 
МЦД  оплата проезда 

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