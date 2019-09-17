17 сентября, Mossovetinfo.ru – Оплатить проезд в поездах Московских центральных диаметров можно будет не только на станциях МЦД, но и в билетных автоматах станций метро и МЦК, сообщает портал mos.ru.
К открытию движения по первым маршрутам МЦД программное обеспечение будет обновлено в полутора тысячах билетных автоматов метро и МЦК. Это позволит пассажирам пересаживаться с МЦД на другие виды общественного транспорта, не приобретая дополнительные транспортные карты.
Ранее сообщалось, что на МЦД будет действовать три тарифные зоны, оплатить проезд можно будет картой «тройка», а также с помощью смартфонов и банковских карт с функцией бесконтактной оплаты.
Запуск первых двух маршрутов МЦД состоится в конце 2019 – начале 2020 года.
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