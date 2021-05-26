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Город (Москва и область)     26.05.2021 09:06

Где можно узнать график отключения горячей воды в Москве

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Теги:  отключение горячей воды  график  сервисы 

26 мая. Mossovetinfo.ru — Для того, чтобы узнать, когда в вашем доме отключат горячую воду официальным сайтом МОЭК или онлайн-сервисом на портале mos.ru. Достаточно ввести точный адрес и на экране появятся даты и время отключения.

Также узнать график отключения горячей воды можно в мобильном приложении «Моя Москва».

Плановые отключения горячей воды в Москве начались 11 мая. Отключения продолжаются максимум 10 суток.

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Теги: 
отключение горячей воды  график  сервисы 

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