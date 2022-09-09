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Город (Москва и область)     09.09.2022 18:38

Где смотреть фейерверки в Москве в День города

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Теги:  День города  праздники  фейерверки 

9 сентября. Mossovetinfo.ru — В рамках празднования Дня города 10 сентября в Москве в 21:00 запустят праздничный фейерверк. 

Запуск высотного фейерверка будет производится с 8 точек в разных районах города. Кроме того, в различных районах Москвы будет организовано 15 точек для запуска фейерверка в парках.

О том, в каких точках будут запускать праздничные фейерверки, можно узнать здесь.

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Карта места

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Теги: 
День города  праздники  фейерверки 

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