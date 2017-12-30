Фейерверки в Москве в новогоднюю ночь запустят с 36 площадок. Запуск запланирован на 1:00 1 января 2018 года.
Точки запуска фейерверков в Москве:
ЦАО:
— Таганский парк (улица Таганская, дома 40–42);
— сад «Эрмитаж» (улица Каретный Ряд, владение 3);
— парк «Красная Пресня» (Мантулинская улица, владение 5);
— Парк Горького (улица Крымский Вал, владение 2);
— сад имени Баумана (улица Старая Басманная, дом 15);
— Екатерининский парк (улица Большая Екатерининская, дом 27);
— Москворецкий мост (Москворецкая улица, у Большого Москворецкого моста).
СВАО:
— Бабушкинский парк (улица Менжинского, дом 6, строение 3);
— Лианозовский парк (улица Угличская, дом 13);
— Гончаровский парк (улица Руставели, владение 7);
— ВДНХ (аллея Космонавтов, у памятника М.В. Келдышу);
— Лианозово (улица Новгородская, дом 38).
ВАО:
— Измайловский парк (аллея Большого круга, владение 7);
— Сиреневый сад (Щелковское шоссе, владения 8–12);
— парк «Сокольники» (Митьковский проезд);
— Перовский парк (улица Лазо, владение 7);
— городок имени Баумана (Измайловский остров).
ЗАО:
— парк 50-летия Октября (улица Удальцова, дом 22);
— парк Победы на Поклонной горе (улица Братьев Фонченко, дом 7);
— Ново-Переделкино (улица Федосьино, дом 18);
— поселок Внуково (улица Большая Внуковская, дом 6).
ЮАО:
— парк «Садовники» (проспект Андропова, дом 58а);
— Братеевский парк (улица Борисовские Пруды, дом 25);
— Государственный музей-заповедник «Царицыно» (Дольская улица, дом 1).
ЮВАО:
— парк 850-летия Москвы (улица Поречная, дома 9–17);
— парк «Кузьминки», дом 1, строение 2;
— Кузьминки (улица Заречье, дом 3);
— парк «Печатники» (улица Кухмистерова, дом 4).
ЮЗАО:
— Воронцовский парк, дом 8;
— Северное Бутово (улица Знаменские Садки, дом 11).
СЗАО:
— парк «Северное Тушино» (улица Свободы, дома 50–70);
— ландшафтный парк «Митино» (улица Рословка, дом 5).
ТиНАО:
— город Московский (центр спорта «Московский»);
— поселение Вороновское (поселок ЛМС, микрорайон Центральный, дом 16).
САО:
— парк Дружбы (Фестивальные пруды).
ЗелАО:
— Зеленоград (Озерная аллея, дом 4, строение 2).
76 специальных точек, где можно самостоятельно использовать
пиротехнику в новогодние праздники, оборудовали в 10 округах столицы.