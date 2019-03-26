26 марта. Mossovetinfo.ru – Тело генерал-майора ФСБ в отставке было обнаружено в его квартире на севере Москвы, сообщает Telegram-канал Mash.
59-летний Сергей Соколов работал в Десятом отделе КГБ, затем возглавлял одно из управлений ФСБ России. Последний раз Соколов выходил на связь с родными в начале месяца.
Сообщается, что рядом с телом были обнаружены пенсионное удостоверение ФСБ, а также военный билет Соколова, с указанием должностей, которые он занимал в КГБ и ФСБ.
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