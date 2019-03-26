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Город (Москва и область)     26.03.2019 09:18

Генерал-майор ФСБ в отставке найден мертвым в московской квартире

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Теги:  происшествия  ФСБ 

26 марта. Mossovetinfo.ru – Тело генерал-майора ФСБ в отставке было обнаружено в его квартире на севере Москвы, сообщает Telegram-канал Mash.

59-летний Сергей Соколов работал в Десятом отделе КГБ, затем возглавлял одно из управлений ФСБ России. Последний раз Соколов выходил на связь с родными в начале месяца.

Сообщается, что рядом с телом были обнаружены пенсионное удостоверение ФСБ, а также военный билет Соколова, с указанием должностей, которые он занимал в КГБ и ФСБ.


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Теги: 
происшествия  ФСБ 

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