28 сентября. Mossovetinfo.ru – Госавтоинспекция перестала использовать фотографии из приложения «Помощник Москвы» для поиска и наказания нарушителей ПДД. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ МВД России эксперту по фотовидеофиксации Григорию Шухману.
Верховный суд в июне 2019 года пояснил, что приложение нельзя применять в правоприменительной практике, так как оно не является автоматической камерой. В Верховном суде отметили, что камера должна быть установлена стационарно или на автомобиль-парконе. Если съемку ведет человек на телефон, то автоматической фиксацией это не считается, и штраф собственнику машины присылать нельзя.
В августе власти Москвы доработали программу, добавив в нее больше автоматических функций, и получили сертификаты, подтверждающие законность софта. При этом эксперты отмечали, что приложение все равно не может считаться автоматической камерой
Приложение работает с 2015 года. Пользователю достаточно было загрузить фотографию, на которой зафиксировано нарушение. После этого информация о нарушителе отправляется в уполномоченные органы для принятия решения о вынесении постановления. В МВД отметили, что что после разъяснений Верховного суда фотографии с «Помощника» не применяют.
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