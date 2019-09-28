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Город (Москва и область)     28.09.2019 10:14

ГИБДД больше не использует фотографии из приложения «Помощник Москвы

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Теги:  ГИБДД  ПДД  ВС РФ  Верховный суд 

28 сентября. Mossovetinfo.ru – Госавтоинспекция перестала использовать фотографии из приложения «Помощник Москвы» для поиска и наказания нарушителей ПДД. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ МВД России эксперту по фотовидеофиксации Григорию Шухману.

Верховный суд в июне 2019 года пояснил, что приложение нельзя применять в правоприменительной практике, так как оно не является автоматической камерой. В Верховном суде отметили, что камера должна быть установлена стационарно или на автомобиль-парконе. Если съемку ведет человек на телефон, то автоматической фиксацией это не считается, и штраф собственнику машины присылать нельзя.

В августе власти Москвы доработали программу, добавив в нее больше автоматических функций, и получили сертификаты, подтверждающие законность софта. При этом эксперты отмечали, что приложение все равно не может считаться автоматической камерой

Приложение работает с 2015 года. Пользователю достаточно было загрузить фотографию, на которой зафиксировано нарушение. После этого информация о нарушителе отправляется в уполномоченные органы для принятия решения о вынесении постановления. В МВД отметили, что что после разъяснений Верховного суда фотографии с «Помощника» не применяют.


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Теги: 
ГИБДД  ПДД  ВС РФ  Верховный суд 

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