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Город (Москва и область)     19.05.2021 14:46

ГИБДД Москвы поддержала введение на некоторых улицах ограничений скорости до 30 км/ч

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Теги:  ГИБДД  ограничения скорости 

19 мая. Mossovetinfo.ru — ГИБДД Москвы поддержала введение на некоторых улицах ограничения скорости до 30 километров в час, сообщается в официальном Instagram-аккаунте ведомства.

Ограничения предлагается ввести на тех улицах, где много пешеходов, велосипедистов и детей, для того, чтобы повысить их шансы на жизнь при ДТП..

В сообщении указано, что если при наезде на пешехода при скорости в 30 км/ч у последнего есть шанс выжить, то при скорости в 80км/ч такого шанса практически нет.

Кроме того, ГИБДД Москвы совместно с Центром организации дорожного движения выступают за то, чтобы для каждой улицы, в зависимости от ее назначения, действовал свой скоростной режим.

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Карта места

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Теги: 
ГИБДД  ограничения скорости 

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