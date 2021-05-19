ГИБДД Москвы поддержала введение на некоторых улицах ограничений скорости до 30 км/ч

19 мая. Mossovetinfo.ru — ГИБДД Москвы поддержала введение на некоторых улицах ограничения скорости до 30 километров в час, сообщается в официальном Instagram-аккаунте ведомства.



Ограничения предлагается ввести на тех улицах, где много пешеходов, велосипедистов и детей, для того, чтобы повысить их шансы на жизнь при ДТП..



В сообщении указано, что если при наезде на пешехода при скорости в 30 км/ч у последнего есть шанс выжить, то при скорости в 80км/ч такого шанса практически нет.



Кроме того, ГИБДД Москвы совместно с Центром организации дорожного движения выступают за то, чтобы для каждой улицы, в зависимости от ее назначения, действовал свой скоростной режим.