ГИБДД Москвы вынесла более 2,6 тыс. штрафов с помощью камер за телефон за рулем

25 мая. Mossovetinfo.ru — С начала года камеры видеофиксации нарушений в Москве вынесли более 2,6 тысяч штрафов за разговоры по мобильному телефону во время нахождения за рулем, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.



Рассылка штрафов за использование мобильного телефона за рулем или непристегнутый ремень началась в конце 2020 года. На данный момент данную функцию осуществляет 8 камер.