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Город (Москва и область)     25.05.2021 19:27

ГИБДД Москвы вынесла более 2,6 тыс. штрафов с помощью камер за телефон за рулем

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Теги:  ГИБДД  штрафы  мобильные телефоны 

25 мая. Mossovetinfo.ru — С начала года камеры видеофиксации нарушений в Москве вынесли более 2,6 тысяч штрафов за разговоры по мобильному телефону во время нахождения за рулем, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Рассылка штрафов за использование мобильного телефона за рулем или непристегнутый ремень началась в конце 2020 года. На данный момент данную функцию осуществляет 8 камер.

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Теги: 
ГИБДД  штрафы  мобильные телефоны 

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