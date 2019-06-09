9 июня. Mossovetinfo.ru – Гидрометцентр продлил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области на понедельник, 10 июня, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.



Предупреждение продлено в связи с аномальной жарой, высоким уровнем пожароопасности и ожидающейся грозой.



«Оранжевый» уровень погодной опасности означает, что погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.