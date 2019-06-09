Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     09.06.2019 12:05

Гидрометцентр продлил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве на 10 июня

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Гидрометцентр  предупреждение  погода 

9 июня. Mossovetinfo.ru – Гидрометцентр продлил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области на понедельник, 10 июня, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

Предупреждение продлено в связи с аномальной жарой, высоким уровнем пожароопасности и ожидающейся грозой.

«Оранжевый» уровень погодной опасности означает, что погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Гидрометцентр  предупреждение  погода 

Возврат к списку

Лента новостей

12:05 Город (Москва и область) Гидрометцентр продлил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве на 10 июня

11:50 Город (Москва и область) Дело Ивана Голунова передано для расследования в Главное управление МВД Москвы

11:13 Город (Москва и область) Ряд улиц в центре Москвы перекроют 12 июня

22:46 Происшествия Суд отправил Ивана Голунова под домашний арест

20:54 Другое Сборная России по футболу одержала крупнейшую победу в своей истории

Актуальные материалы

10:58 Город (Москва и область) В Москве стартовала избирательная компания по выборам в Мосгордуму

11:21 Город (Москва и область) В московском метро назвали причины сбоев в подземке 21 и 23 мая

12:34 Город (Москва и область) Новая железнодорожная платформа «Иновационный центр «Сколково» открылась в Подмосковье

10:53 Город (Москва и область) В Москве резко выросли цены на полисы ОСАГО

11:05 Власть Закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму. Текст закона

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru