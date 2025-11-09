Гидрометцентр РФ предупредил о резком изменении погоды в ЦФО 15-16 ноября

13 ноября — Mossovetinfo.ru — До 23:00 мск субботы, 15 ноября, из-за резкого ухудшения погоды в Москве и регионе на трое суток объявили желтый уровень опасности. Предупреждение о резком изменении погоды в Центральном федеральном округе размещено на сайте Гидрометцентра РФ.



Отмечается, что на большей части ЦФО прогнозируется резкое изменение погодных условий: ожидаются осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег, снег; переход 15 и 16 ноября температуры воздуха через 0°с в сторону отрицательных значений до -6…-3°; на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях, усиление ветра до 15-18 м/с.



«В течение суток 15 и 16 ноября на территории г. Москвы и Московской области ожидаются осадки в виде дождя, переходящие 15 ноября в мокрый снег и снег; переход температуры воздуха через 0°с в сторону отрицательных значений, ночью 16 ноября до -6…-1°с; на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях, усиление ветра до 15 м/с», также сообщает Гидрометцентр.