 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     13.11.2025 08:06

Гидрометцентр РФ предупредил о резком изменении погоды в ЦФО 15-16 ноября

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Гидрометцентр  предупреждение  погода  опасность  желтый уровень  Москва  Московская область 

13 ноября — Mossovetinfo.ru — До 23:00 мск субботы, 15 ноября, из-за резкого ухудшения погоды в Москве и регионе на трое суток объявили желтый уровень опасности. Предупреждение о резком изменении погоды в Центральном федеральном округе размещено на сайте Гидрометцентра РФ.

Отмечается, что на большей части ЦФО прогнозируется резкое изменение погодных условий: ожидаются осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег, снег; переход 15 и 16 ноября температуры воздуха через 0°с в сторону отрицательных значений до -6…-3°; на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях, усиление ветра до 15-18 м/с.

«В течение суток 15 и 16 ноября на территории г. Москвы и Московской области ожидаются осадки в виде дождя, переходящие 15 ноября в мокрый снег и снег; переход температуры воздуха через 0°с в сторону отрицательных значений, ночью 16 ноября до -6…-1°с; на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях, усиление ветра до 15 м/с», также сообщает Гидрометцентр.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Гидрометцентр  предупреждение  погода  опасность  желтый уровень  Москва  Московская область 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:06 Город (Москва и область) Гидрометцентр РФ предупредил о резком изменении погоды в ЦФО 15-16 ноября

07:40 В мире В США завершился рекордно длинный шатдаун

17:01 В мире Путин и Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве РФ и Казахстана

12:43 Общество Губернатор навестил после операции 9-летнего Глеба пострадавшего от взрыва на детской площадке в Красногорске

10:21 Происшествия СК сообщил о массе взрывного устройства от которого в Красногорске пострадал ребенок

Актуальные материалы

20:45 В мире Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште

21:38 В мире «Крайне враждебными» назвал Трамп решение Китая ограничить экспорт редкоземельных элементов

16:25 В мире Соглашение о Силе Сибири-2 стало дипломатической победой Путина – Блумберг

09:05 В мире Путин: РФ и Китай одинаково смотрят на продвижение справедливого мироустройства

09:52 Общество Школьные чаты в Москве переведут в мессенджер Мах

21:33 В мире Путин провел в Кремле Совещание по итогам российско-американской встречи в верхах

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru