13.11.2025, 08:06
Гидрометцентр РФ предупредил о резком изменении погоды в ЦФО 15-16 ноября
13 ноября — Mossovetinfo.ru — До 23:00 мск субботы, 15 ноября, из-за резкого ухудшения погоды в Москве и регионе на трое су...
11.11.2025, 06:50
До 7 градусов тепла ожидаются в Москве и области во вторник днем 11 ноября
11 ноября — Mossovetinfo.ru — До 7 градусов тепла ожидаются в Москве и Московской области днем во вторник 11 ноября. Об...
09.11.2025, 08:22
Переменная облачность и до плюс 8 градусов ожидаются в Москве в воскресенье 9 ноября
9 ноября — Mossovetinfo.ru — В Москве в воскресенье 9 ноября прогнозируется переменная облачность и температура воз...