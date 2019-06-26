26 июня. Mossovetinfo.ru – На территории Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева будет построен гигантский деловой центр, сообщают «Ведомости».



В настоящее время большая часть территории предприятия не используется. На заводе производят космические ракеты «Протон» и «Ангара», однако производство последних решено перенести в Омск.



Ранее президент мэр Москвы Сергей Собянин и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин договорились о создании на территории предприятия Национального космического центра, такое поручение Собянину и Рогозину дал президент России Владимир Путин. На оставшейся территории будет создан научно-производственный кластер, в котором разместятся технопарки, деловые центры, общественно-выставочные пространства.



Сообщается, что площадь нового делового центра будет по размерам сопоставима с «Москва-Сити».