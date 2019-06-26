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Город (Москва и область)     26.06.2019 09:59

Гигантский деловой центр построят на территории завода имени Хруничева

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Теги:  строительство  завод имени Хруничева  деловой центр 

26 июня. Mossovetinfo.ru – На территории Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева будет построен гигантский деловой центр, сообщают «Ведомости».

В настоящее время большая часть территории предприятия не используется. На заводе производят космические ракеты «Протон» и «Ангара», однако производство последних решено перенести в Омск.

Ранее президент мэр Москвы Сергей Собянин и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин договорились о создании на территории предприятия Национального космического центра, такое поручение Собянину и Рогозину дал президент России Владимир Путин. На оставшейся территории будет создан научно-производственный кластер, в котором разместятся технопарки, деловые центры, общественно-выставочные пространства.

Сообщается, что площадь нового делового центра будет по размерам сопоставима с «Москва-Сити».


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Карта места

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Теги: 
строительство  завод имени Хруничева  деловой центр 

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