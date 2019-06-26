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Город (Москва и область)
26.06.2019, 10:28
Собянин рассказал о благоустройстве улицы Ильинка и прилегающих переулков
26 июня. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте рассказал о благоустройстве улицы Ильинка и прилегающих к ней переулков. Собянин отметил, что соседние улицы Ни...
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Город (Москва и область)
26.06.2019, 10:18
Около тысячи парковочных мест для инвалидов создадут в Москве до конца лета
26 июня. Mossovetinfo.ru – До конца лета в Москве создадут около тысячи парковочных мест для инвалидов, сообщил журналистам заместитель руководителя дирекции Центра организации дорожного движения С...
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Город (Москва и область)
26.06.2019, 09:59
Гигантский деловой центр построят на территории завода имени Хруничева
26 июня. Mossovetinfo.ru – На территории Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева будет построен гигантский деловой центр, сообщают «Ведомости». В ...