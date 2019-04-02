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Город (Москва и область)     02.04.2019 13:59

Глава ГИБДД Москвы Виктор Коваленко будет уволен - СМИ

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Теги:  ГИБДД  отставка 

2 апреля. Mossovetinfo.ru – Глава ГИБДД Москвы Виктор Коваленко покинет свой пост в апреле, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По данным радиостанции, Коваленко уже написал рапорт об уходе на пенсию. 3 апреля он должен уйти в отпуск, после которого на свое место уже не вернется.

Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев предупредил Коваленко о неполном служебном соответствии в связи со смертельным ДТП на Можайском шоссе.


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Теги: 
ГИБДД  отставка 

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