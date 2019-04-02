2 апреля. Mossovetinfo.ru – Глава ГИБДД Москвы Виктор Коваленко покинет свой пост в апреле, сообщает радиостанция «Говорит Москва».



По данным радиостанции, Коваленко уже написал рапорт об уходе на пенсию. 3 апреля он должен уйти в отпуск, после которого на свое место уже не вернется.



Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев предупредил Коваленко о неполном служебном соответствии в связи со смертельным ДТП на Можайском шоссе.