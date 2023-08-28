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Город (Москва и область)     30.08.2023 10:41

Глава СК поручил проверить информацию об обмане пенсионерки, лишившейся 5 млн рублей и квартиры в Москве

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Теги:  пенсионеры  мошенничество  жилье  уголовное дело  ГСУ СКР по г.Москве 

30 августа — Mossovetinfo.ru — Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Москве Ярошу С.М. организовать доследственную проверку о мошеннических действиях в отношении пенсионерки в Москве, которую, по информации СМИ, лишили жилья – двухкомнатной квартиры в знаменитом доме с видом на ВДНХ и 5 миллионов рублей. Ход проведения будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

"В эфире федерального телеканала вышел сюжет о пенсионерке из Москвы, которая, как сообщается, стала жертвой мошенников и лишилась 5 миллионов рублей и жилья – двухкомнатной квартиры в знаменитом доме с видом на ВДНХ. Женщина взяла кредит в банке под залог жилья и вложила все средства в финансовую пирамиду. Знакомая пообещала помочь, но на самом деле просто выкупила квартиру у банка и оформила ее на себя. Сообщается, что сестра знакомой пенсионерки и по совместительству риэлтор составила фиктивный договор купли-продажи на 13 миллионов рублей и взяла с пожилой женщины расписку, не передав ей денежные средства", - сообщает пресс-служба СК РФ.

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Теги: 
пенсионеры  мошенничество  жилье  уголовное дело  ГСУ СКР по г.Москве 

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