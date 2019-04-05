5 апреля. Mossovetinfo.ru – Глава ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал рапорт об отставке по собственному желанию, сообщается на официальном сайте столичного управления МВД.
Ранее сообщалось, что Коваленко 3 апреля уйдет в отпуск, после которого на свое место уже не вернется.
В конце марта после смертельного ДТП на Можайском шоссе, после которого виновник скрылся с места аварии, глава МВД РФ Владимир Колокольцев предупредил Коваленко о неполном служебном соответствии.
12:58 Город (Москва и область) Число договоров на докупку площадей по программе реновации выросло на 25%
11:55 Город (Москва и область) Глава столичного ГИБДД Виктор Коваленко подал рапорт об отставке
11:30 В России Минздрав предлагает ввести запрет на призывы к отказу от прививок
11:02 Власть Семьи с детьми будут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита
10:10 Город (Москва и область) Бесплатный проезд на участках двух направлений МЖД будет введен с 8 по 10 апреля
13:17 Общество Сечин войдет в Фонд поддержки строительства храмов Москвы
21:44 Город (Москва и область) Собянин рассказал о льготах для москвичей старшего возраста
11:16 Общество «Открытая Россия» приняла решение о ликвидации движения
11:01 В мире В Украине проходит голосование на президентских выборах
15:51 Город (Москва и область) Схема движения изменится с 6 по 11 апреля в районе закрытых станций фиолетовой ветки метро
09:45 Город (Москва и область) Станция метро «Каховская» закрылась на реконструкцию
09:31 Город (Москва и область) Участок красной ветки метро закрыт до 6 апреля в связи со строительством БКЛ