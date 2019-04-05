5 апреля. Mossovetinfo.ru – Глава ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал рапорт об отставке по собственному желанию, сообщается на официальном сайте столичного управления МВД.



Ранее сообщалось, что Коваленко 3 апреля уйдет в отпуск, после которого на свое место уже не вернется.



В конце марта после смертельного ДТП на Можайском шоссе, после которого виновник скрылся с места аварии, глава МВД РФ Владимир Колокольцев предупредил Коваленко о неполном служебном соответствии.