10 марта — Mossovetinfo.ru — Специалисты Главархива учат школьников и студентов обращаться с уникальными документами, проводят лекции по мемуаристике и дают возможность горожанам старшего возраста поделиться воспоминаниями о важных праздниках и датах, выпускают подкаст совместно с ГИТИСом, - сообщается на официальном сайте мэра в День архивов, который отмечается 10 марта.
Продолжают развиваться и другие проекты Главархива: онлайн-платформы «Моя семья» и «Поиск по архивам», клуб мемуаристики «Линия жизни», акция «Москва — с заботой об истории».
В октябре 2023 года в ТиНАО открылся роботизированный комплекс Главархива Москвы
, вмещающий более 100 миллионов архивных дел. Он способен полностью удовлетворить потребность города в хранении социально значимых документов, включая материалы учреждений здравоохранения, социальной защиты и образовательных организаций. Ежемесячно сюда перевозят почти миллион документов.
В декабре 2023-го онлайн-платформе для генеалогических исследований «Моя семья» исполнилось три года, а созданному в дополнение к ней порталу «Поиск по архивам» — один год. Сейчас количество размещенных материалов достигло более 11 миллионов страниц, а число постоянных пользователей сервисов превысило 10 миллионов. Порталы необходимы для составления родословных древ и включают в себя метрические книги, исповедные ведомости, ревизские сказки, брачные обыски.
За прошедший год в рамках второго этапа проекта «Москва — с заботой об истории» — «Московская фотолетопись» — горожане передали на вечное хранение в фонды столичного Главархива
более 4,5 тысячи кадров на фотопленках. Среди любительских снимков можно выделить фотографии, сделанные во время различных путешествий и экскурсий по городам страны. Некоторые кадры доступны в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» в зале «1950–2000-е годы», в разделах «Коллекции», «Московская фотолетопись».