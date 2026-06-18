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Город (Москва и область)     19.06.2026 20:47

Главы Москвы и Подмосковья 19 июня сообщили о последствиях атак БПЛА на столичный регион

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Теги:  Москва  Московская область  Россия  Минобороны  ПВО  БПЛА  СВО  беспилотники  Собянин  Воробьев 

19 июня — Mossovetinfo.ru — Вечером в пятницу 19 июня мэр Москвы в своих официальных информационных каналах сообщил, что сегодня только на ближнем рубеже силами ПВО было сбито 76 беспилотников

«Сегодня противник предпринял ещё одну массированную атаку на Москву. Только на ближнем рубеже силами ПВО было сбито 76 беспилотников. Разрушений и пострадавших нет», сообщил Сергей Собянин.

Губернатор Подмосковья сообщил, что сегодня из-за последствий атаки БПЛА в Раменском во время пожара погибла 8-летняя девочка.

«К сожалению, из-за последствий сегодняшней атаки БПЛА в Раменском во время пожара погибла 8-летняя девочка. В момент происшествия она находилась дома вместе с бабушкой, женщина не пострадала. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Мы окажем семье всю необходимую помощь и поддержку», написал Андрей Воробьев в своем канале в мессенджере.

«Сейчас наша задача — помочь всем, кого затронула эта атака, и как можно быстрее устранить ее последствия. В Подмосковье вчера были повреждены 18 многоквартирных домов: 13 — в Котельниках, два — в Люберцах, по одному — в Раменском, Жуковском и Балашихе», - также сообщил Воробьев. Губернатор также проинформировал о начальном этапе восстановительных работ и что «для всех пострадавших предусмотрены компенсационные выплаты».

Накануне Собянин сообщил, что в общей сумме ночью и утром 18 июня на подлёте к Москве сбито около 194 беспилотника самолетного типа.

Минобороны России сегодня сообщило, что в течение ночи в период с 20.00 мск 18 июня до 7.00 мск 19 июня дежурными средствами ПВО над регионами РФ и акваторией Черного моря перехвачены и уничтожены 133 украинских БПЛА самолетного типа.

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Теги: 
Москва  Московская область  Россия  Минобороны  ПВО  БПЛА  СВО  беспилотники  Собянин  Воробьев 

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