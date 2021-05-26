Глобальная реконструкция ВДНХ завершится в течение трех-четырех лет

26 мая. Mossovetinfo.ru — Реконструкцию ВДНХ планируется полностью завершить в течение трех-четырех лет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Возрождение ВДНХ Собянин обсудил с жителями северо-востока столицы. Видео выступления мэра Москвы опубликовано на его личном сайте.



«Пять лет уже, каждый год мы запускаем новое-новое, реставрируем-реставрируем, восстанавливаем, вдыхаем жизнь в эти павильоны. Я думаю, что осталось около десятка павильонов, над которыми мы работаем. Плюс есть большие проекты, связанные со строительством колеса обозрения, детского парка, огромного нового экспоцентра. Я думаю, что в течение трех-четырех лет эта работа закончится», - сказал Собянин.



В ноябре 2013 года Указом Президента РФ 69,75 % акций ОАО «ГАО ВВЦ» были переданы Правительству Москвы, которое стало при этом 100 % собственником акционерного общества. После этого началась глобальная реконструкция выставки.