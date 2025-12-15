Гололедица и до плюс 3 днем ожидаются в столичном регионе 17 декабря

17 декабря — Mossovetinfo.ru — Облачная погода, дождь, гололедица и до 3 градусов тепла ожидаются в Москве и области в среду, 17 декабря, - сообщает Гидрометцентр России.



Облачно. Местами небольшие осадки (преимущественно дождь). Местами гололедица. Температура воздуха в Москве составит от 0 до 2 градусов тепла, по области от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер западный, юго-западный 5–10 м/с, – говорится в сообщении.



В ночь на четверг температура может опуститься до минус 1 градуса в Москве и до минус 3 градусов в области.



Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.