 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     17.12.2025 06:25

Гололедица и до плюс 3 днем ожидаются в столичном регионе 17 декабря

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода  17 декабря  Москва  Московская область  Подмосковье  Гидрометцентр 

17 декабря — Mossovetinfo.ru — Облачная погода, дождь, гололедица и до 3 градусов тепла ожидаются в Москве и области в среду, 17 декабря, - сообщает Гидрометцентр России.

Облачно. Местами небольшие осадки (преимущественно дождь). Местами гололедица. Температура воздуха в Москве составит от 0 до 2 градусов тепла, по области от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер западный, юго-западный 5–10 м/с, – говорится в сообщении.

В ночь на четверг температура может опуститься до минус 1 градуса в Москве и до минус 3 градусов в области.

Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода  17 декабря  Москва  Московская область  Подмосковье  Гидрометцентр 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

06:25 Город (Москва и область) Гололедица и до плюс 3 днем ожидаются в столичном регионе 17 декабря

06:08 Мнения Талант спецпосланника Уиткоффа позволяет заключать сделки без развязывания третьей мировой - Трамп

05:52 В мире Трамп приказал заблокировать нефтяные танкеры попавшие под санкции в Венесуэле

21:01 Власть Отмена ежегодных деклараций для госслужащих одобрена Госдумой в первом чтении

18:05 Другое Сбой в работе умных устройств «Яндекс» устранен

Актуальные материалы

12:14 Мнения Кремль: обновленная Стратегия нацбезопасности США - залог переговоров по Украине

21:38 Мнения Путин: «мессенджеры – Telegram и так далее – используются для того, чтобы как-то влиять на молодёжную среду»

00:50 Мнения Трамп: встреча американской делегации с Путиным в Москве прошла хорошо

06:03 Общество В ОП РФ объяснили, что делать покупателям при возврате квартиры по схеме Долиной – РИА Новости

17:38 В мире Путин: отказ от предложений России по мирным договорённостям может привести к утрате государственности Украины

16:13 В мире Путин: американские предложения по Украине могут быть положены в основу мирного урегулирования

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru