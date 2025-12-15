Другие материалы
Город (Москва и область)
17.12.2025, 06:25
Гололедица и до плюс 3 днем ожидаются в столичном регионе 17 декабря
17 декабря — Mossovetinfo.ru — Облачная погода, дождь, гололедица и до 3 градусов тепла ожидаются в Москве и области в ...
Город (Москва и область)
15.12.2025, 18:09
Мишустин и Собянин открыли центр практической подготовки для машиностроения
15 декабря — Mossovetinfo.ru — Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей ...
Город (Москва и область)
15.12.2025, 07:47
Еще три БПЛА, атаковавших Москву, сбито силами ПВО – Собянин 7:41 мск
15 декабря — Mossovetinfo.ru — Еще три БПЛА, атаковавших Москву, сбито силами ПВО. Об этом сообщил мэр столицы Сергей ...