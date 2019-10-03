3 октября. Mossovetinfo.ru – На портале «Активный гражданин» стартовало голосование по вопросу раздельного сбора отходов.



Москвичам предлагается ответить на вопрос, готовы ли они к сортировке отходов или считают переход на раздельный сбор отходов преждевременным.



Ранее сообщалось, что первый этап перехода на раздельный сбор отходов стартует в Москве уже с 1 января 2020 году. На контейнерных площадках возле домов уже начали устанавливать специальные контейнеры: синие – для перерабатываемых отходов, серые – для смешанных отходов.



Также сообщалось, что в создание инфраструктуры раздельного сбора мусора московские власти намерены вложить 3,7 миллиарда рублей. В дальнейшем к системе сортировки отходов планируется подключить социальные учреждения, а также магазины и рынки.



Система раздельного сбора мусора позволит сократить объем захораниваемых бытовых отходов и увеличить долю перерабатываемых отходов.