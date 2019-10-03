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Город (Москва и область)     03.10.2019 10:04

Голосование по раздельному сбору отходов стартовало на портале «Активный гражданин»

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Теги:  Активный гражданин  голосование  раздельный сбор мусора 

3 октября. Mossovetinfo.ru – На портале «Активный гражданин» стартовало голосование по вопросу раздельного сбора отходов.

Москвичам предлагается ответить на вопрос, готовы ли они к сортировке отходов или считают переход на раздельный сбор отходов преждевременным.

Ранее сообщалось, что первый этап перехода на раздельный сбор отходов стартует в Москве уже с 1 января 2020 году. На контейнерных площадках возле домов уже начали устанавливать специальные контейнеры: синие – для перерабатываемых отходов, серые – для смешанных отходов.

Также сообщалось, что в создание инфраструктуры раздельного сбора мусора московские власти намерены вложить 3,7 миллиарда рублей. В дальнейшем к системе сортировки отходов планируется подключить социальные учреждения, а также магазины и рынки.

Система раздельного сбора мусора позволит сократить объем захораниваемых бытовых отходов и увеличить долю перерабатываемых отходов.


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Теги: 
Активный гражданин  голосование  раздельный сбор мусора 

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