3 октября. Mossovetinfo.ru – На портале «Активный гражданин» стартовало голосование по вопросу раздельного сбора отходов.
Москвичам предлагается ответить на вопрос, готовы ли они к сортировке отходов или считают переход на раздельный сбор отходов преждевременным.
Ранее сообщалось, что первый этап перехода на раздельный сбор отходов стартует в Москве уже с 1 января 2020 году. На контейнерных площадках возле домов уже начали устанавливать специальные контейнеры: синие – для перерабатываемых отходов, серые – для смешанных отходов.
Также сообщалось, что в создание инфраструктуры раздельного сбора мусора московские власти намерены вложить 3,7 миллиарда рублей. В дальнейшем к системе сортировки отходов планируется подключить социальные учреждения, а также магазины и рынки.
Система раздельного сбора мусора позволит сократить объем захораниваемых бытовых отходов и увеличить долю перерабатываемых отходов.
10:04 Город (Москва и область) Голосование по раздельному сбору отходов стартовало на портале «Активный гражданин»
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