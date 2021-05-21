 
Актуальные темы:
Город (Москва и область)     21.05.2021 08:58

Город прекратил инвестпроект строительства кафе в Лианозово

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  СВАО  Лианозово  инвестпроект 

21 мая 2021 г., - Mossovetinfo.ru - Прекращена реализация инвестиционного проекта по строительству кафетерия в районе Лианозово (Москва, СВАО) по адресу: ул. Абрамцевская, д. 9.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) на заседании 20 мая 2021 года согласовала прекращение реализации инвестиционного проекта в связи с отсутствием оформленной градостроительной документации и неосвоением участка, - сообщают московские власти.

В соответствии с оформленным 25 лет назад, в 1995 году, договором аренды земельного участка (ДАЗУ), инвестор планировал построить на участке площадью 0,03 га кафе.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  СВАО  Лианозово  инвестпроект 

Возврат к списку

Лента новостей

09:24 В России Россияне смогут получить вычет из НДФЛ на покупку жилья в упрощенном порядке

09:02 Мнения Диетолог рассказала, как нельзя худеть

08:58 Город (Москва и область) Город прекратил инвестпроект строительства кафе в Лианозово

08:50 Город (Москва и область) В Москве возобновилась запись на спортивное тестирование детей

08:22 Происшествия Оборвавшиеся в московском Лианозово качели травмировали девочку

Актуальные материалы

15:36 В России Прививку от коронавируса в России сделали 21,5 миллиона человек

09:04 Город (Москва и область) В Москве начали отключать отопление

10:12 Власть Минтруд: делать длинными майские праздники на постоянной основе не планируется

12:39 Город (Москва и область) Станцию метро «Смоленская» планируется открыть после реконструкции в июне

11:44 Город (Москва и область) Две новые станции на будущем МЦД-4 откроют до конца 2021 года

13:19 Город (Москва и область) Самый длинный эскалатор в московском метро появится на станции БКЛ

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru