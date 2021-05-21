Город прекратил инвестпроект строительства кафе в Лианозово

21 мая 2021 г., - Mossovetinfo.ru - Прекращена реализация инвестиционного проекта по строительству кафетерия в районе Лианозово (Москва, СВАО) по адресу: ул. Абрамцевская, д. 9.



Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) на заседании 20 мая 2021 года согласовала прекращение реализации инвестиционного проекта в связи с отсутствием оформленной градостроительной документации и неосвоением участка, - сообщают московские власти.



В соответствии с оформленным 25 лет назад, в 1995 году, договором аренды земельного участка (ДАЗУ), инвестор планировал построить на участке площадью 0,03 га кафе.