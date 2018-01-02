Городские фестивали приносят в бюджет Москвы около 60 миллиардов рублей - Собянин

2 января. Mossovetinfo.ru – Проведение уличных фестивалей в Москве развивает событийный туризм, а также повышает активность самих горожан, за счет чего бюджет Москвы дополнительно получает доход около 60 млрд рублей, вложения города в благоустройство улиц и в проведение различных городских фестивалей на их территории полностью окупаются , - заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалам ТВЦ и «Москва 24», вышедшем в эфир во вторник.



«Мы можем рассматривать фестивали как один из самых эффективных инвестиционных проектов города», - сказал Собянин.



«Десятки площадок новогодних по всей Москве. Все парки Москвы будут задействованы под праздники. Так что можно будет выбрать площадку не только в центре, но и поближе к дому», - также напомнил Собянин.



Фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит до 14 января.