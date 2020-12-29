29 декабря. Mossovetinfo.ru - Городские службы Москвы с 31 декабря по 10 января будут работать в усиленном режиме, заявил заммэра Москвы Петр Бирюков.
По словам Бирюкова, на предприятиях и компаниях комплекса городского хозяйства организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, в постоянной готовности будет находится оперативный и ремонтный персонал.
В дни праздников круглосуточно на дежурстве будет находится 1,5 тысячи аварийных бригад.
Подготовлено 2,5 тысячи резервных источников электроснабжения, три мобильные котельные, сформированы запасы резервного топлива.
Отдельное внимание будет уделено уборке улиц, дорог, пешеходных зон, дворов, объектов зимней инфраструктуры. Для этого подготовлена дорожная техника, средства малой механизации, будут работать дворники и бригады ручной уборки.
Приняты все меры для бесперебойной работы систем жизнеобеспечения города и объектов городского хозяйства.
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