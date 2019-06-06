6 июня. Mossovetinfo.ru – Городские службы Москвы перешли на особый режим работы, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



В условиях жары поливомоечные машины поливают дорожное покрытие каждые два часа, что позволяет охлаждать дорожное покрытие и избежать его пластической деформации. Кроме того, проводится аэрация воздуха, когда поливомоечные машины направляют струи воды вверх. Также в Москве увеличены частота и норма полива зеленых насаждений.



По прогнозам синоптиков, ближайшие дни температура воздуха в Москве будет держаться на уровне +30 градусов и выше.