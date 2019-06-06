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Город (Москва и область)     06.06.2019 19:51

Городские службы перешли на особый режим работы в связи с жарой

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Теги:  погода  жара  поливка 

6 июня. Mossovetinfo.ru – Городские службы Москвы перешли на особый режим работы, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В условиях жары поливомоечные машины поливают дорожное покрытие каждые два часа, что позволяет охлаждать дорожное покрытие и избежать его пластической деформации. Кроме того, проводится аэрация воздуха, когда поливомоечные машины направляют струи воды вверх. Также в Москве увеличены частота и норма полива зеленых насаждений.

По прогнозам синоптиков, ближайшие дни температура воздуха в Москве будет держаться на уровне +30 градусов и выше.


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Теги: 
погода  жара  поливка 

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