1 мая. Mossovetinfo.ru – Городские коммунальные службы перешли 1 мая на работу в усиленном режиме. Он будет сохраняться до конца майских праздников – до 12 мая. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.



Кроме того, на время майских праздников создан специальный штаб Комплекса городского хозяйства, который будет работать в круглосуточном режиме.



«На случай нештатных ситуаций в полной готовности находятся почти 1,4 тыс. аварийных бригад городских предприятий.



Под особым контролем коммунальных служб будут находиться уборка и вывоз мусора с площадок городских фестивалей и мест народных гуляний.