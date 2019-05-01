1 мая. Mossovetinfo.ru – Городские коммунальные службы перешли 1 мая на работу в усиленном режиме. Он будет сохраняться до конца майских праздников – до 12 мая. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Кроме того, на время майских праздников создан специальный штаб Комплекса городского хозяйства, который будет работать в круглосуточном режиме.
«На случай нештатных ситуаций в полной готовности находятся почти 1,4 тыс. аварийных бригад городских предприятий.
Под особым контролем коммунальных служб будут находиться уборка и вывоз мусора с площадок городских фестивалей и мест народных гуляний.
12:08 Город (Москва и область) Городские службы перешли на усиленный режим работы до конца майских праздников
16:40 Город (Москва и область) В дни майских праздников парковка в Москве будет бесплатной
15:26 В мире Зеленский официально объявлен победителем президентских выборов на Украине
14:31 Город (Москва и область) Фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов» на ВДНХ открылись после реставрации
14:01 Происшествия На мусоросжигательном заводе в Москве нашли учебные гранаты
13:28 Город (Москва и область) Как будет работать наземный транспорт в дни массового посещения кладбищ
07:35 Общество Бесплатные экскурсии пройдут в Москве в рамках фестиваля «Пасхальный дар»
07:28 В мире Пожар в соборе Парижской Богоматери. Что известно
14:51 Власть Законопроект о дистанционном голосовании в Мосгордуму планируется рассмотреть 16 апреля
22:14 Общество Какой будет погода в Москве на неделе с 15 по 21 апреля
20:11 Происшествия Москвичи могут обратиться в следственный комитет через соцсеть
09:21 Город (Москва и область) Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы начали работать ежедневно