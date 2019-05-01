Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     01.05.2019 12:08

Городские службы перешли на усиленный режим работы до конца майских праздников

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Петр Бирюков  Бирюков  праздники  КГХ 

1 мая. Mossovetinfo.ru – Городские коммунальные службы перешли 1 мая на работу в усиленном режиме. Он будет сохраняться до конца майских праздников – до 12 мая. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Кроме того, на время майских праздников создан специальный штаб Комплекса городского хозяйства, который будет работать в круглосуточном режиме.

«На случай нештатных ситуаций в полной готовности находятся почти 1,4 тыс. аварийных бригад городских предприятий.

Под особым контролем коммунальных служб будут находиться уборка и вывоз мусора с площадок городских фестивалей и мест народных гуляний.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Петр Бирюков  Бирюков  праздники  КГХ 

Возврат к списку

Лента новостей

12:08 Город (Москва и область) Городские службы перешли на усиленный режим работы до конца майских праздников

16:40 Город (Москва и область) В дни майских праздников парковка в Москве будет бесплатной

15:26 В мире Зеленский официально объявлен победителем президентских выборов на Украине

14:31 Город (Москва и область) Фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов» на ВДНХ открылись после реставрации

14:01 Происшествия На мусоросжигательном заводе в Москве нашли учебные гранаты

Актуальные материалы

13:28 Город (Москва и область) Как будет работать наземный транспорт в дни массового посещения кладбищ

07:35 Общество Бесплатные экскурсии пройдут в Москве в рамках фестиваля «Пасхальный дар»

07:28 В мире Пожар в соборе Парижской Богоматери. Что известно

14:51 Власть Законопроект о дистанционном голосовании в Мосгордуму планируется рассмотреть 16 апреля

22:14 Общество Какой будет погода в Москве на неделе с 15 по 21 апреля

20:11 Происшествия Москвичи могут обратиться в следственный комитет через соцсеть

09:21 Город (Москва и область) Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы начали работать ежедневно

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru