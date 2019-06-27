27 июня. Mossovetinfo.ru – В связи с непогодой коммунальные службы Москвы переведены на усиленный режим работы, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.



Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения и топливного-энергетического комплекса города. На улицы Москвы вывели 200 единиц техники, в том числе откачивающей, на усиленный режим работы переведены 1200 сотрудников ГУП «Мосводосток».



По прогнозам синоптиков, 27 июня в Москве ожидаются сильные грозовые дожди и ветер с порывами до 20 метров в секунду.