23 декабря. Mossovetinfo.ru – Операторы горячей линии для туристов в Москве начали давать консультации на китайском языке, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
«Операторы контакт-центра общаются с туристами на русском, английском, а теперь и на китайском языке. Позвонив на горячую линию, гости города могут узнать, что посмотреть в новогодние праздники, как работает общественный транспорт, театры и музеи», - сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
В будние дни операторы принимают сообщения на китайском языке с 08:00 до 24:00, в выходные – с 10:00 до 22:00. На русском и английском языках сообщения принимаются круглосуточно.
Ежемесячно на горячую линию для туристов более трех тысяч сообщений. Туристы могут узнать не только о графике работы театров и музеев, иди о проходящих в Москве мероприятиях, но и узнать расписание поездов, построить маршрут по городу, узнать контакты посольств, консульств и визовых центров, получить помощь в экстренной ситуации.
09:42 Город (Москва и область) Горячая линия для туристов в Москве начала работать на китайском языке
09:01 Общество Какой будет погода в Москве на неделе с 23 по 29 декабря
08:54 Город (Москва и область) За новогодний подарок животным можно получить бесплатный билет в зоопарк
08:34 Город (Москва и область) Началась регистрация на конкурс «Учителя года Москвы»
13:55 Власть Собянин: нынешняя программа реновации является логичным продолжением программы Лужкова
13:39 Власть Мосгордума стала более разнообразной после выборов 2019 года - Собянин
09:10 Город (Москва и область) Власти Москвы определили 73 площадки для строительства по реновации на месте старых домов
16:48 Общество Около половины россиян не хотят переводить трудовые книжки в электронный формат
18:50 Происшествия Причину смерти журналиста Виноградова установят после вскрытия и тестов – Депздрав