Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     23.12.2019 09:42

Горячая линия для туристов в Москве начала работать на китайском языке

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  туристы  горячая линия 

23 декабря. Mossovetinfo.ru – Операторы горячей линии для туристов в Москве начали давать консультации на китайском языке, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

«Операторы контакт-центра общаются с туристами на русском, английском, а теперь и на китайском языке. Позвонив на горячую линию, гости города могут узнать, что посмотреть в новогодние праздники, как работает общественный транспорт, театры и музеи», - сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В будние дни операторы принимают сообщения на китайском языке с 08:00 до 24:00, в выходные – с 10:00 до 22:00. На русском и английском языках сообщения принимаются круглосуточно.

Ежемесячно на горячую линию для туристов более трех тысяч сообщений. Туристы могут узнать не только о графике работы театров и музеев, иди о проходящих в Москве мероприятиях, но и узнать расписание поездов, построить маршрут по городу, узнать контакты посольств, консульств и визовых центров, получить помощь в экстренной ситуации.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
туристы  горячая линия 

Возврат к списку

Лента новостей

09:42 Город (Москва и область) Горячая линия для туристов в Москве начала работать на китайском языке

09:01 Общество Какой будет погода в Москве на неделе с 23 по 29 декабря

08:54 Город (Москва и область) За новогодний подарок животным можно получить бесплатный билет в зоопарк

08:34 Город (Москва и область) Началась регистрация на конкурс «Учителя года Москвы»

07:55 Происшествия Сбой произошел утром 23 декабря на МЦД-2

Актуальные материалы

13:55 Власть Собянин: нынешняя программа реновации является логичным продолжением программы Лужкова

13:39 Власть Мосгордума стала более разнообразной после выборов 2019 года - Собянин

09:10 Город (Москва и область) Власти Москвы определили 73 площадки для строительства по реновации на месте старых домов

16:48 Общество Около половины россиян не хотят переводить трудовые книжки в электронный формат

18:50 Происшествия Причину смерти журналиста Виноградова установят после вскрытия и тестов – Депздрав

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru