23 декабря. Mossovetinfo.ru – Операторы горячей линии для туристов в Москве начали давать консультации на китайском языке, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе мэра и правительства Москвы.



«Операторы контакт-центра общаются с туристами на русском, английском, а теперь и на китайском языке. Позвонив на горячую линию, гости города могут узнать, что посмотреть в новогодние праздники, как работает общественный транспорт, театры и музеи», - сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.



В будние дни операторы принимают сообщения на китайском языке с 08:00 до 24:00, в выходные – с 10:00 до 22:00. На русском и английском языках сообщения принимаются круглосуточно.



Ежемесячно на горячую линию для туристов более трех тысяч сообщений. Туристы могут узнать не только о графике работы театров и музеев, иди о проходящих в Москве мероприятиях, но и узнать расписание поездов, построить маршрут по городу, узнать контакты посольств, консульств и визовых центров, получить помощь в экстренной ситуации.