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Город (Москва и область)     18.09.2019 08:34

Горячая линия по вопросам отопления начала работать в Москве

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Теги:  отопление  горячая линия  отопительный сезон 

18 сентября, Mossovetinfo.ru – В общегородском контакт-центре начала работу горячая линия по вопросам отопления, сообщается на портале mos.ru.

Работать горячая линия будет временно, до тех пор, пока в городе не включат отопление. С помощью горячей линии горожане смогут узнать, когда в их доме будет включено отопление, а также пожаловаться на проблемы, например, на недостаточно теплые батареи в квартире.

Отопление в Москве включают, когда среднесуточная температура не поднимается выше +8 градусов на протяжении пяти дней подряд. В первую очередь отопление включают в социальных объектах: детских садах, больницах, школах и поликлиниках. Затем в жилых домах, а затем в офисах и на предприятиях.


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Теги: 
отопление  горячая линия  отопительный сезон 

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