18 сентября, Mossovetinfo.ru – В общегородском контакт-центре начала работу горячая линия по вопросам отопления, сообщается на портале mos.ru.



Работать горячая линия будет временно, до тех пор, пока в городе не включат отопление. С помощью горячей линии горожане смогут узнать, когда в их доме будет включено отопление, а также пожаловаться на проблемы, например, на недостаточно теплые батареи в квартире.



Отопление в Москве включают, когда среднесуточная температура не поднимается выше +8 градусов на протяжении пяти дней подряд. В первую очередь отопление включают в социальных объектах: детских садах, больницах, школах и поликлиниках. Затем в жилых домах, а затем в офисах и на предприятиях.