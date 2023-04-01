Горячую линию 117 и проекты для желающих пойти на военную службу по контракту открыло Правительство Москвы

3 апреля. Mossovetinfo.ru - В Москве начал работу единый пункт отбора на военную службу. Он располагается по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Прием ведут ежедневно с 9:00 до 19:00, сообщило Правительство Москвы.



Кроме того, Правительство Москвы в рамках содействия военному комиссариату столицы открыло горячую линию - 117. Сюда могут обратиться все, кто интересуется возможностями контрактной службы, выплатами, льготами и мерами соцподдержки военнослужащих и их семей.



В сообщении отмечается, что заявления принимают и от иностранных граждан.



Также на портале Правительства Москвы открылся спецпроект с информацией о возможностях военной службы по контракту, федеральных и региональных выплатах и льготах для военнослужащих по контракту и членов их семей.