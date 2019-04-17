17 апреля. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы намерены в течение ближайших 2-3 лет максимально перевести госуслуги в электронный вид, сообщил на пресс-конференции глава департамента госимущества Москвы Максим Гаман.



По словам Гамана, в электронный вид планируется перевести все госуслуги для юридических лиц и госуслуги в экономической сфере. В частности, власти Москвы договорились с Росреестром о переводе к 2021 году в электронный вид всех услуг для юридических лиц связанных с регистрацией прав на недвижимость и постановкой на кадастровый учет. Сейчас в этой области госуслуги переведены в электронный вид на 60%.



При этом Гаман отметил, что часть госуслуг в жилищной сфере перевести в электронный вид не удастся, так как их перевод в электронный вид может доставить неудобства физическим лицам.