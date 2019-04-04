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Город (Москва и область)     04.04.2019 12:31

Готовность БКЛ составляет около 40%

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Теги:  метро  строительство  БКЛ 

4 апреля. Mossovetinfo.ru – Готовность Большой Кольцевой линии метро составляет около 40%, заявил заммэра Москвы Марат Хуснуллин, чьи слова приводит официальный сайт Стройкомплекса Москвы.

Хуснуллин рассказал, что самая сложная организационная точка строительства уже пройдена, построено уже 80 километров тоннелей, 135 площадок освобождены от коммуникаций. Уже действуют шесть станций, еще две планируется запустить в текущем году.

Протяженность БКЛ составит 70 километров, на линии будет расположена 31 станции. На линии будет организовано 19 пересадок на радиальные линии метро, 4 пересадки на МЦК, 5 пересадок на линии МЦД и 11 пересадок на радиальные направления МЖД.


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Теги: 
метро  строительство  БКЛ 

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